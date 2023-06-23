Пригожин заявил о начале военного переворота в России 18 23.06.2023, 21:41

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Евгений Пригожин

Главарь ЧВК «Вагнера» анонсировал начало военных действий.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил об ударе по тылам наемников со стороны российских военных.

«Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ», — сказано в сообщении пресс-службы бизнесмена

«Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами», — заявил Пригожин.

«Зло, которое несёт военное руководство страны должно быть остановлено. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будут пытаться оказывать сопротивление — мы будем уничтожать. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого и справедливость во всей России», — анонсировал военный мятеж Пригожин.

«Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — сказал главарь «вагнеровцев».

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