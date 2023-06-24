Пригожин вошел в Ростов-на-Дону 24.06.2023, 7:01

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Администрация города перешла под контроль ЧВК «Вагнер».

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его войска пересекли границу с РФ и зашли в Ростов-на-Дону.

Он добавил, что на блокпостах его войска якобы «обнимали».

СМИ сообщили о захвате вооруженными людьми Пригожина штаба Южного военного округа, зданий местного ФСБ и МВД, а также администрации Ростова.

Пригожин заявил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов якобы дал команду поднять в воздух самолеты и открыть огонь по колонне, которая двигалась среди гражданского населения. Но пилоты, как уверяет Пригожин, отказались выполнять приказ. Впоследствии он заявил, что его наемники сбили два вертолета армии РФ, пытавшихся их атаковать.

Приблизительно в 3:20 Пригожин сообщил, что в небе все же находится два борта авиации РФ, которые «стараются нанести удары по колонне среди гражданских».

Также в росСМИ и Telegram-каналах публикуются многочисленные видео с военными колоннами, едущими по дорогам. в Ростовской и Воронежской областях РФ.

Паблики публикуют кадры окружения штаба ЮВО РФ бойцами «Вагнера».

Захвачены и полностью контролируются частями ЧВК «Вагнер»:

— штаб ЮВО;

— отдел полиции на Буденновском;

— главк МВД;

— УФСБ;

— администрация Ростова.

Некоторые источники пишут, что в настоящее время здание штаба ПВО РФ также захвачено «вагнеровцами».

Позже Пригожин подтвердил взятие штаба Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону и администрации города войсками «Вагнера». Он заявил, что часть Росгвардии и российской армии перешла на его сторону.

«Половина армии готовы пойти с нами», - заявил Пригожин.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота.

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