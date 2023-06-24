Самолет Лукашенко резко сменил курс и улетел из России 24.06.2023, 7:47

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Иллюстративное фото

Диктатор не долетел до Москвы.

События в России в связи с военным мятежом Евгения Пригожина развиваются столь столь стремительно, что, взяв курс на Москву, лайнер Лукашенко внезапно передумал и резко повернул, покинув воздушное пространство России в районе Астрахани.

24 июня в 00:01 из Национального аэропорта «Минск» вылетел правительственный бизнес-джет семьи Лукашенко Bombardier Challenger 850 с рег. номером EW-301PJ.

Данный джет используют, среди прочего, Виктор и Дмитрий Лукашенко.

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