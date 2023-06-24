Армия Пригожина уже в 400 километрах от Москвы

Армия Пригожина уже в 400 километрах от Москвы6
- 24.06.2023, 16:16
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«Вагнеровцев» заметили у поселка Красное в Липецкой области.
Одну из колонн наемников ЧВК «Вагнера» заметили в поселке Красное на северо-западе Липецкой области. Видеосъемка, подтверждающая это, появились в одном из телеграм-чатов про близлежащий город Елец.
Судя по видео, которые «Медузе» удалось геолоцировать, техника ЧВК Вагнера ехала по дороге местного значения рядом с железнодорожными путями.
О присутствии людей в песочном камуфляже без опознавательных знаков в окрестностях Красного «Медузе» также рассказал очевидец. Согласно данным сервиса Google Maps, от Красного до Москвы — чуть больше 400 километров.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.