СМИ: Возле Москвы резервов нет, обороняться будут полицией и срочниками 3 24.06.2023, 16:27

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иллюстративное фото

В битве за Москву Пригожин имеет численное превосходство.

У российских властей нет оперативных резервов, которыми можно было бы срочно занять оборону на подступах к Москве. К российской столице стягивают крупицы спецназа и срочников, пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который связывают с одной из «башен Кремля».

По данным источников, еще ночью немногочисленных бойцов сил специальных операций, которые «находились в отпуске в Москве и Московской области» срочно вооружили и отправили на трассу М4 встречать вагнеровцев. Утверждается, что из техники у них только несколько БТР, а боезапаса хватит «на несколько часов боя».

Кроме «крупиц ССО», Росгвардейцев и полицейских оборонять Москву отправляют срочников. В бой против наемников решили в частности бросить военнослужащих 106-й гвардейской дивизии ВДВ из-под Тулы. Но речь всего о 200 солдатах.

«Пригожин явно не блефует, у них минимум 20 тысяч бойцов. Многие из них с серьезным опытом. Решения в Вагнере принимаются не как в Минобороны через кучу докладчиков наверх, а почти мгновенно. Сил, брошенных на оборону Москвы, не хватит их остановить. В ЧВК сдаются частями, просто переходят под их контроль», - рассказал источник.

Отметим, что армия Пригожина уже в 400 километрах от Москвы.

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