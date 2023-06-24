«Лукашенко участвует в мятеже на стороне Пригожина»30
- 24.06.2023, 17:18
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Именно поэтому диктатор вывез семью из Беларуси.
Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.
— Сегодня ночью взлетал бизнес-джет Лукашенко. Мы знаем, что он сейчас находится в Турции. С чем это может быть связано?
— Можно говорить как минимум о том, что Лукашенко вывез свою семью. Я считаю, что это свидетельство того, что Лукашенко участвует в заговоре против Путина на стороне Пригожина.
Иначе смысла бы в этих пертурбациях просто не было. Если подвести итог ситуации на данный момент, то ясно, что Россия уже совершенно другая. Надувание щек о том, что «экономика развивается хорошо», а «война идет по плану», летит в тартараты. Было предсказуемо, что Россия переходит в период «смутного времени», революций, заговоров и мятежей.