«Лукашенко участвует в мятеже на стороне Пригожина» 30 24.06.2023, 17:18

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Именно поэтому диктатор вывез семью из Беларуси.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

— Сегодня ночью взлетал бизнес-джет Лукашенко. Мы знаем, что он сейчас находится в Турции. С чем это может быть связано?

— Можно говорить как минимум о том, что Лукашенко вывез свою семью. Я считаю, что это свидетельство того, что Лукашенко участвует в заговоре против Путина на стороне Пригожина.

Иначе смысла бы в этих пертурбациях просто не было. Если подвести итог ситуации на данный момент, то ясно, что Россия уже совершенно другая. Надувание щек о том, что «экономика развивается хорошо», а «война идет по плану», летит в тартараты. Было предсказуемо, что Россия переходит в период «смутного времени», революций, заговоров и мятежей.

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