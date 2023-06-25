«Это какой-то позор»: основной пропагандист «Вагнера» яростно набросился на Пригожина 13 25.06.2023, 8:41

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Главаря ЧВК обвинили в предательстве.

Один из основных рупоров Пригожина и ЧВК «Вагнер» в телеграме взбунтовался против своего хозяина и поменял свое название. Причиной тому послужило то, что «Пригожин слил мятеж и всех предал».

Телеграм-канал AP Wagner с более чем 200 тысячами подписчиков был одним из главных распространителей информации от Евгения Пригожина во время его мятежа в России. Однако после отхода вагнеровцев от Москвы администратор канала заявил, что «разрывает контракт» и меняет название ресурса (теперь его название — Alex Parker Returns).

Канал стал яростно критиковать Пригожина за его поступок и угрожать смертью. Вот как это выглядело.

«Подготовка к тому, что произошло шла заранее. Всех инструктировали, что и как делать. Стояла задача спровоцировать эвакуацию топовых чиновников и руководства из Москвы. Далее начать занимать здания министерств. Планы были грандиозные. На деле политик с сомнительными перспективами сдулся за один день. Это какой то позор», — пишет один из главных «вагнеровских» телеграм-каналов.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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