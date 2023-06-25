Направленные на «защиту от Пригожина» три тысячи «кадыровцев» отказались уходить из Москвы
- 25.06.2023, 9:52
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Будет новый переворот?
Чеченских бойцов направили 24 июня в Москву и Ростов-на-Дону. Об этом сообщила телерадиокомпания «Грозный».
В российскую столицу «на защиту» отправили в общей сложности три тысячи военнослужащих.
«С раннего утра они заняли позиции и несут службу на подступах к столице», — говорится в сообщении телеканала в Telegram.
В Ростов-на-Дону утром 24 июня были временно передислоцированы бойцы спецназа «Ахмат» и 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-Ахмат», которые воевали в Украине на марьинском направлении.
«В настоящее время бойцы (…) обеспечивают общественную безопасность в черте города Ростов», — отметил телеканал.
В то же время телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что три тысячи «кадыровцев» отказались уходить из Москвы.
«В частности, они у Щуровского моста в городе Коломна Московской области, через который проходит трасса М-5. И готовы выполнять любой приказ Путина и Кадырова. ЧВК «Вагнер» не дошли, а Ахмат успешно добрался и пока не уходит», — пишет ВЧК-ОГПУ.
Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.