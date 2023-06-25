В России заговорили о законе для контроля ЧВК 5 25.06.2023, 21:09

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Испугались бунта Пригожина?

В России заговорили о законе для контроля частных военизированных компаниях (ЧВК) после бунта основателя «Вагнера» Евгения Пригожина.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, сообщает издание «Медуза».

Он заявил, что сейчас в Госдуме продолжают работать по всем направлениям деятельности вооруженной структуры государства, а ЧВК являются одной из ее компонентов.

Российский депутат заявил, что участники ЧВК «Вагнера», которые были в Ростове-на-Дону, «ничего предосудительного не делали», так как «выполняли приказы своего командования».

При этом Картаполов заявил, что «вагнеровцы» никого не обижали и ничего не ломали и к ним ни у кого нет претензий - «ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов».

Депутат отметил, что на сегодняшний день судьба самой ЧВК «Вагнера» до конца не определена. При этом он считает, что запрещать ее не нужно.

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