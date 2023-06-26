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ВСУ прорываются к Олешкам на левом берегу Днепра

  • 26.06.2023, 8:25
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ВСУ прорываются к Олешкам на левом берегу Днепра
Фото: EPA

Создается полноценный плацдарм.

Вчера, 25 июня, многие российские паблики стали сообщать о том, что в районе Антоновского моста высадился десант украинских защитников, которые вступили в бой с российскими оккупантами.

В тот же день в Сети появились и первые кадры, которые подтвердили слова пропагандистских каналов, информирует «Диалог».

На кадрах можно увидеть Антоновский мост, левый берег Херсонщины и катера с украинскими защитниками. На еще одном видео можно увидеть въезд на территорию Олешек и блокпост оккупантов. Вражеский БТР с боями прорывается к блокпосту, чтобы забрать остатки оккупантов.

На кадрах можно увидеть, что среди них есть и «300-е». Некоторые российские военные блогеры утверждают, что украинскому десанту удалось закрепиться в районе Дач. Вражеской артиллерии стрелять по этому участку слишком сложно.

Аналитики из ISW пока не нашли для себя визуального подтверждения боевых действий в районе Антоновского моста. Также эксперты пока не берутся прогнозировать возможное контрнаступления ВСУ с правого берега Херсонщины.

Тем временем на Запорожском направлении противник провел очередной неудачный штурм позиций ВСУ в районе Угледара. В Генштабе ВСУ заявили, что 25 июня армия Путина пыталась вернуть под свой контроль утраченные позиции в районе Новодаровки. Российские паблики утверждают, что ВСУ имеют успехи в районе Ровнополя и Приютного.

Пропагандисты до сих пор утверждают, что Пятихатки находятся в «серой зоне». При этом аналитики из ISW не увидели доказательств того, что ВСУ не контролируют этот населенный пункт. В районе Работино украинским защитникам противостоят оккупанты из 291-го мотострелкового полка.

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