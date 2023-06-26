ВСУ могут окружить российских оккупантов на левом берегу Днепра 26.06.2023, 13:02

Российские пропагандисты бьют тревогу.

Вчера, 25 июня, в Сети уже появились кадры от российских военкоров, на которых можно увидеть эвакуацию оккупантов с помощью БТР на въезде в Олешки.

Сегодня, 26 июня, оккупанты требуют от МО РФ как можно скорее перебросить в район Олешек авиацию, чтобы не допустить прорыва ВСУ, сообщает «Диалог».

Z-паблики пишут, что армия Путина боится оказаться в окружении и поэтому начинает отходить глубже в тыл, и подальше от реки Днепр в районе Антоновского моста.

Вражеская армия сообщает, что украинские защитники переправляются на левый берег на катерах.

С каждым новым днем интенсивность переправ только увеличивается. Самое интересное, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС мощный поток реки смыл все оборонительные линии армии Путина, которые они долгие месяцы сооружали на побережье левого берега Днепра. Сразу же после подрыва ГЭС военнослужащие ВС РФ вышли из Голой Пристани и Олешек на 3-5 км, чтобы не попасть в зону подтопления.

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