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ВСУ разгромили 57-ю бригаду ВС РФ, зачистив плацдарм на окраинах Горловки

  • 26.06.2023, 16:22
  • 9,206
ВСУ разгромили 57-ю бригаду ВС РФ, зачистив плацдарм на окраинах Горловки

Опубликовано видео боя.

Подразделения украинской армии зачистили плацдарм россиян на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, развивая успешную контрнаступательную операцию.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. В своем Telegram-канале он сообщил, что ВСУ совершили успешную операцию силами передовых отрядов, которые устроили разгром третьему батальону 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Он опубликовал фрагмент видео боя и добавил, что украинские военные проделали отличную работу. Отмеченный участок фронта находится в непосредственной близости от Горловки - к северу от Донецка.

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