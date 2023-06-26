Зеленский посетил украинских бойцов на передовой 1 26.06.2023, 19:45

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на востоке.

Об этом сообщает Зеленский в Telegram.

Президент Украины вместе с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским прибыли на позиции оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Сырский доложил Зеленскому о детальной оперативной обстановке на Бахмутском направлении и перспективах ее развития.

Президент поблагодарил украинских военных за защиту суверенитета Украины и наших семей. Он также вручил бойцам государственные награды.

«Желаю здоровья и только победы. Украина гордится каждым из вас. Вы крутые, крепкие, наши настоящие украинцы», - сказал Зеленский.

Отметим, что оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» занимается Бахмутским направлением.

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