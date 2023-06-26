закрыть
26 июня 2023, понедельник, 20:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский посетил украинских бойцов на передовой

1
  • 26.06.2023, 19:45
  • 1,758
Зеленский посетил украинских бойцов на передовой

Видео.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на востоке.

Об этом сообщает Зеленский в Telegram.

Президент Украины вместе с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским прибыли на позиции оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Сырский доложил Зеленскому о детальной оперативной обстановке на Бахмутском направлении и перспективах ее развития.

Президент поблагодарил украинских военных за защиту суверенитета Украины и наших семей. Он также вручил бойцам государственные награды.

«Желаю здоровья и только победы. Украина гордится каждым из вас. Вы крутые, крепкие, наши настоящие украинцы», - сказал Зеленский.

Отметим, что оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» занимается Бахмутским направлением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский