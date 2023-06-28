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Назван самый комфортный город в мире

  • 28.06.2023, 10:47
Назван самый комфортный город в мире

Копенгаген оказался на втором месте.

Вена второй раз подряд признана самым комфортным для жизни городом в мире, согласно рейтингу Economist Intelligence Unit (агентства, входящего в состав группы The Economist). На втором месте расположился Копенгаген, отмечает «Европульс».

В этом году в рейтинг вошли 173 города мира. Они оценивались по таким показателям, как доступность здравоохранения и образования, качество экологии и инфраструктуры, уровень безопасности, культурная жизнь.

Вена утвердила свое лидирующее положение благодаря высокому уровню безопасности, развитой инфраструктуре и разнообразной культурной жизни.

Копенгаген, в свою очередь, отметили за доступность и высокое качество образования в местных учебных заведениях и развитую городскую инфраструктуру.

Топ-10 комфортных для жизни городов мира:

1. Вена (Австрия)

2. Копенгаген (Дания)

3. Мельбурн (Австралия)

4. Сидней (Австралия)

5. Ванкувер (Канада)

6. Цюрих (Швейцария)

7. Калгари (Канада)

8. Женева (Швейцария)

9. Торонто (Канада)

10. Осака (Япония).

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