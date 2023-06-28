Назван самый комфортный город в мире
- 28.06.2023, 10:47
Копенгаген оказался на втором месте.
Вена второй раз подряд признана самым комфортным для жизни городом в мире, согласно рейтингу Economist Intelligence Unit (агентства, входящего в состав группы The Economist). На втором месте расположился Копенгаген, отмечает «Европульс».
В этом году в рейтинг вошли 173 города мира. Они оценивались по таким показателям, как доступность здравоохранения и образования, качество экологии и инфраструктуры, уровень безопасности, культурная жизнь.
Вена утвердила свое лидирующее положение благодаря высокому уровню безопасности, развитой инфраструктуре и разнообразной культурной жизни.
Копенгаген, в свою очередь, отметили за доступность и высокое качество образования в местных учебных заведениях и развитую городскую инфраструктуру.
Топ-10 комфортных для жизни городов мира:
1. Вена (Австрия)
2. Копенгаген (Дания)
3. Мельбурн (Австралия)
4. Сидней (Австралия)
5. Ванкувер (Канада)
6. Цюрих (Швейцария)
7. Калгари (Канада)
8. Женева (Швейцария)
9. Торонто (Канада)
10. Осака (Япония).