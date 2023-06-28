ВСУ подняли украинский флаг на Курдюмовской дамбе под Бахмутом 28.06.2023, 11:28

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Украинская армия отбросила россиян на южном фланге.

Украинские военные отбросили оккупантов под Бахмутом в Донецкой области. ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.

Украинские защитники продвинулись в районе населенного пункта Курдюмовка, которая находится южнее Бахмута.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода после успешных штурмовых действий показали, как поднимают государственный флаг на Курдюмовской дамбе.

Контрнаступление украинских сил

Напомним, украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. ВСУ имеют успехи и закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба, Силы обороны на Бахмутском направлении атакуют в районе населенных пунктов Курдюмовка, Соледер и Клещеевка.

Также стоит отметить, что под Красногоровкой Донецкой области ВСУ удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

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