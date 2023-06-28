ВСУ подняли украинский флаг на Курдюмовской дамбе под Бахмутом
- 28.06.2023, 11:28
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Украинская армия отбросила россиян на южном фланге.
Украинские военные отбросили оккупантов под Бахмутом в Донецкой области. ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.
Украинские защитники продвинулись в районе населенного пункта Курдюмовка, которая находится южнее Бахмута.
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода после успешных штурмовых действий показали, как поднимают государственный флаг на Курдюмовской дамбе.
Контрнаступление украинских сил
Напомним, украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. ВСУ имеют успехи и закрепляются на достигнутых рубежах.
По данным Генштаба, Силы обороны на Бахмутском направлении атакуют в районе населенных пунктов Курдюмовка, Соледер и Клещеевка.
Также стоит отметить, что под Красногоровкой Донецкой области ВСУ удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.