СМИ: Четыре экипажа летчиков отказались выполнять приказ Герасимова во время мятежа Пригожина 28.06.2023, 13:46

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Иллюстративное фото

Против отказавшихся бить по «Вагнеру» военных РФ могут возбудить уголовное дело.

В отношении летчиков, которые отказались бить по направляющейся на Москву колонне ЧВК «Вагнер», грозят завести уголовные дела, пишет провоенный «блогер» Владимир Романов в своем телеграм-канале «Romanov Лайт».

По его данным, минимум четыре экипажа отказались выполнять приказ начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова. Отказы были связаны с большим количеством гражданских машин, находившихся рядом с колонной «Вагнера».

Как уточняет Романов, призыв возбудить уголовные дела исходит от командующего четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Николая Гостева.

Также, по его информации, под уголовную ответственность могут попасть представители подразделений, в том числе пограничной службы, которые не препятствовали ЧВК «Вагнер» во время их похода в Ростов-на-Дону, а затем и на Москву.

Согласно данным проекта Oryx, за сутки вооруженного мятежа наемники ЧВК сбили один самолет Ил-22М и шесть вертолетов Минобороны, включая Ка-52 и Ми-8МТПР-1. По оценке пророссийского канала Fighterbomber, который ведет военный летчик в отставке, погибли как минимум 13 военных.

Однако только на самолете Ил-22 находился экипаж из десяти человек, пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Среди них командир самолета капитан Артем Шароглазов; радист, старший прапорщик Сергей Старушок; старший бортмеханик, старший сержант Алексей Скрыков; инструктор, подполковник Артем Милованов и др.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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