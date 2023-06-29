СМИ: Генерал Суровикин и его заместитель находятся в «Лефортово» 3 29.06.2023, 7:38

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В военном руководстве РФ начались масштабные «чистки».

В РФ начались масштабные «чистки» после провалившегося мятежа ЧВК «Вагнер». Поступают сведения об арестах военных, которые могли сотрудничать с повстанцами.

Среди задержанных, предварительно, оказался заместитель командующего «спецоперацией» ВС РФ в Украине генерал Сергей Суровикин.

Об этом пишет ряд российских СМИ, передает dialog.ua.

Позже информацию для The Moscow Times подтвердил источник в Минобороны РФ.

Как сообщается, Суровикин вместе со своим заместителем генерал-полковником Андреем Юдиным арестованы и помещены в московское СИЗО «Лефортово».

Оба якобы подозреваются в государственной измене.

«Вчера (27 июня - ред.) заместителя командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерала армии Суровикина «забрали» в Лефортово… Вот и результаты «похода на Москву», - написал известный Z-военкор Романов. Позже он уточнил, что генерал «отдыхает» в знаменитом СИЗО еще с 25 июня, то есть был арестован уже на следующие сутки после окончания мятежа.

Согласно слухам, генерал не только не мешал, но и способствовал восстанию боевиков. Он якобы должен был арестовать министра обороны Сергея Шойгу и дать ЧВК дойти до Москвы.

О том, что он, скорее всего, заранее знал о планах «Вагнера», сообщило и издание The New York Times, ссылаясь на источники в американских властях.

24 июня, когда случился мятеж Пригожина, Суровикин выступил с обращением к Пригожину. Он, держа в руках пистолет, потребовал, чтобы мятежники подчинились воли диктатора РФ и остановили свой поход на Москву.

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