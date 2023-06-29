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ISW: Из Суровикина решено сделать «козла отпущения» в деле о мятеже Пригожина

  • 29.06.2023, 8:44
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ISW: Из Суровикина решено сделать «козла отпущения» в деле о мятеже Пригожина

Аналитик раксрыли план Кремля относительно опального генерала и начштаба Герасимова.

Российские СМИ постоянно спекулируют тематикой соглашения между Путиным, Лукашенко и Пригожиным, а значит на деле стороны еще не пришли к общему знаменателю в деле о военном мятеже с участием Пригожина и «вагнеровцев».

К такому выводу пришли аналитики из Института изучения войны (ISW), детально изучив информацию из открытых источников.

Только вчера в пропагандистских пабликах появилась новость о том, что о готовящемся мятеже знали некоторые генералы в МО РФ. Не исключено, что после мятежа будут чистки в МО РФ. Один из главных кандидатов — Сергей Суровикин.

Аналитики не исключают, что его арест — это попытка найти козла отпущения в высших эшелонах МО РФ.

Таким образом Кремль сможет объяснить народу, почему органы безопасности и сами военные очень плохо отреагировали на мятеж.

Одновременно с этим у Кремля появился отличный шанс начать реальную смену руководящего состава МО РФ.

Эксперты напоминают, что генерал Суровикин имел очень тесные связи с ЧВК «Вагнер», именно поэтому он самый реальный кандидат на козла отпущения, даже если он и не знал о готовящемся мятеже Пригожина.

Не исключено, что Кремль пройдется и по Герасимову, снизив его роль в войне против Украины.

При этом чисто номинально он может сохранить свою должность.

Возможно, теперь всеми военными операциями в Украине будет командовать Теплинский, который пользуется широкой популярностью среди ВС РФ.

Кремль будет пытаться балансировать между успокоением МО РФ и очищением структуры от нелояльных к Путину фигур.

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