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Командир ВСУ: Украинские войска фактически взяли Клещеевку к югу от Бахмута

  • 29.06.2023, 11:41
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Командир ВСУ: Украинские войска фактически взяли Клещеевку к югу от Бахмута

В самом городе россиян выбили из северных кварталов.

Денис Ярославский отметил, что Силы обороны контролируют Бахмут с воздуха.

Вооруженные силы Украины фактически берут под контроль Клещеевку. Бахмут сейчас полностью контролируется защитниками Украины с воздуха.

«На юге от Бахмута еще идут плотные бои, но ВСУ фактически берут под контроль Клещеевку – это стратегическая точка, с которой начнутся наступательные действия на юг Бахмута. Также на севере от Бахмута 57 бригада ВСУ получила оперативный успех. На сегодняшний день можно сказать, что враг отступает с северных улиц Бахмут, в частности на улице воинов Интернационалистов враг был полностью выбит», - сообщил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире «Радио Свобода».

При этом он указал, что очень плотно работает артиллерия и минометные системы на выбивание врага.

«Сейчас мы с воздуха контролируем все, что происходит в Бахмуте. Клещеевка – это стратегическая высота, откуда можно наносить поражение, оттуда все видно, как на ладони, как и с Берховки на севере, за которую сейчас идут бои. Если мы возьмем под контроль Клещеевка и Берховку, то Бахмут можно будет брать в оперативное окружение», - подытожил военный.

Как сообщал сайт Charter97.org, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что на Бахмутском направлении Силы обороны перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

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