FT: Российский генерал Суровикин задержан после мятежа «вагнеровцев» 1 29.06.2023, 14:32

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Его подозревают в поддержке Пригожина во время бунта.

Российский генерал Сергей Суровикин был задержан после неудачного мятежа наемников ЧВК «Вагнера». Его подозревают в том, что он выбрал сторону Евгения Пригожина во время бунта.

Об этом сообщает Financial Times.

«От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали», - пишет издание, ссылаясь на трех человек, знакомых с этим вопросом.

Впрочем, до сих пор остается непонятным, предъявили ли Суровикину обвинения в участии в бунте под руководством Пригожина в субботу, или же он просто был задержан для допроса.

Как пишет издание, члены московской элиты заявили, что глава Кремля Владимир Путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности. Поскольку диктатор пытается подавить сопротивление критиков, восстановить порядок и свой авторитет после первой попытки государственного переворота в России за последние три десятилетия.

«Путин знал о [планах мятежа Пригожина] заранее, как мы понимаем, и потому мог несколько подготовиться. Он мог увидеть, кто что делал в тот день. И сейчас занимается чисткой», - сказал изданию западный чиновник.

Также чиновник сказал, он считает, что Суровикин был задержан, добавив, «что будет больше людей, которых тоже это постигнет».

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что по информации источников The Moscow Times в аппарате Минобороны РФ сообщили в среду, что Суровикин фактически «арестован». Он исчез вскоре после того, как 24 июня с автоматом в руках записал видеообращение к мятежникам из «Вагнера».

Несмотря на то, что Суровикина быстро снизили в должности (ранее он возглавлял войска РФ в Украине), он оставался фаворитом среди более жесткого провоенного сообщества в России, и этой весной начал действовать как куратор ЧВК «Вагнера».

Когда конфликт Пригожина с военным истеблишментом в Москве обострялся, Суровикин, как полагают, выступал посредником.

После того как конфликт перерос в вооруженное восстание против оборонной элиты в Москве вечером в пятницу, Суровикин записал короткое заявление, в котором призвал наемников «Вагнера» сложить оружие. Затем он скрылся.

«Его нет дома. Ни с ним, ни с его охраной нет никакого контакта», - сказал FT в среду один из людей, знакомых с ситуацией.

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