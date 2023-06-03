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Российский Белгород всю ночь трясло от взрывов

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  • 3.06.2023, 8:08
  • 10,632
Российский Белгород всю ночь трясло от взрывов

Бои в приграничном регионе РФ продолжаются.

Ночь 3 июня в Белгородской области РФ прошла очень «громко». Россияне жалуются на мощные взрывы.

В сети уже обнародовали видео «хлопков» в Белгородской области. Об этом со ссылкой на российские СМИ пишет «24 канал».

О взрывах в Белгородской области российские телеграмм-каналы начали писать около половины 1 часа ночи. Также обнародовали видео, как «что-то летит», а дальше срабатывает сигнализация машин.

Позже пожаловались, что после хлопка в небе появились какие-то неизвестные искры. Уже вскоре закричали о якобы работе ПВО.

Около трех часов обнародовали новое видео из района поселка Разумное. Где шокированный от взрывов россиянин не сдерживает эмоций. Он рассказывает о якобы «падении осколков».

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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