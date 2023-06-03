Цепкало: У Лукашенко начались массовые кровоизлияния в различные органы и ткани 3 3.06.2023, 13:26

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Стало известно название неизлечимой болезни, диагностированной у диктатора в ЦКБ Москвы.

Белорусский политик Валерий Цепкало сообщил, какой диагноз поставил Лукашенко консилиум врачей после госпитализации в ЦКБ Москвы:

— Достоверно известно, что неделю назад, 25 мая в четверг поздно вечером в Центральную клиническую больницу города Москвы в тяжелом состоянии был доставлен самопровозглашенный правитель Беларуси Лукашенко. У пациента была сильная тошнота и рвота, начались массовые кровоизлияния в различные органы и ткани. Кровь шла из носа, десен, точечные кровоизлияния появились даже на коже, особенно выраженные в местах инъекций.

Эти симптомы послужили основанию многочисленных спекуляций в отношении том, что он был отравлен. Ситуация усугублялась тем, что Лукашенко был доставлен в ЦКБ после запланированного ужина с Путиным.

Следует отметить, что если бы Лукашенко не смогли спасти, то с учетом истории с отравлением Навального, Литвиненко и Скрипалей в мире твердо установилось бы мнение, что он умер не своей смертью, и ни какие аргументы приняты бы не были.

Поэтому по приказу Кремля были срочно собраны лучшие врачи города Москвы, причем как ученые, так и практики. В его «возвращении к жизни» были подключены лучшие реаниматологи из различных клиник российской столицы, которые «достают с того света» людей каждый день.

В результате консилиум врачей выставил пациенту диагноз - синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание, характеризующееся нарушениями в системе свертывания крови при котором происходит образование множественных тромбов (кровяных сгустков). Так как факторы, способствующие свертываемости крови расходуются на образование тромбов, ДВС переходит в стадию снижения свертываемости крови, что вызывает кровотечение в различные органы.

Выраженность кровотечения может варьировать от небольших кровоизлияний на коже, до возникновения массивных кровотечений из желудочно-кишечного тракта, кровоизлияний в головной мозг, легкие и другие органы. Помимо вышеуказанных проявлений ДВС синдрома выделяют также следующие: отечность, боль в ногах и груди, одышка, холодный пот.

Проявления ДВС-синдрома зависят от стадии заболевания, и степени поражения определенных органов. Для поддержания жизнедеятельности организма проводиться переливание свежезамороженной плазмы (жидкая часть крови), внутривенное введение различных растворов, влияющие на свертываемость крови.

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