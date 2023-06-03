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Украинская авиация нанесла удар по скоплению оккупантов в Скадовском районе

  • 3.06.2023, 16:46
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Украинская авиация нанесла удар по скоплению оккупантов в Скадовском районе

ВСУ также ликвидировали 10 военных РФ.

Украинская авиация 2 июня нанесла удар по сосредоточению живой силы войск РФ во временно оккупированном Скадовском районе Херсонской области, сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.

«Ракетно-артиллерийскими и зенитными подразделениями нанесен ущерб вражескому войску в количестве 10 российских военных, трех баражирующих боеприпасов «Ланцет», двух танков Т-62/72, одной крупнокалиберной пушки «Гиацинт-Б», пяти единиц автобронетехники», - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт Charter97.org, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

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