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ВСУ берут россиян в оперативный «котел» под Бахмутом

  • 30.06.2023, 8:47
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ВСУ берут россиян в оперативный «котел» под Бахмутом

«Клещи» смыкаются в районе Берховки и Клещеевки.

Украинский Генштаб заявил, что украинские войска захватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут широкое наступление в этом районе, сообщает Институт изучения войны (ISW) .

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на 1200 метров в направлении Клищиевки и на 1500 метров в направлении Курдюмовки. Маляр добавила, что российские силы в этом районе проводят контратаки, но в некоторых районах отступили после потерь.

Командир разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинские войска освобождают Клещеевку и в этом районе идут интенсивные бои. Он добавил, что ВСУ вытеснили россиян с позиций на западной окраине Бахмута и продолжаются бои вблизи Берховки. С освобождения доминирующих высот в Берховке и Клещеевке позволит украинским силам оперативно оцепить российские силы в Бахмуте.

Российский военный блоггер утверждал, что украинцы продвинулись вдоль трассы Е-40 (Бахмут-Славянск) вблизи Зализнянского и вели наступательные действия в направлении Ягодного и Прасковьевки.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что россияне перебросили неопределенный полк ВДВ из района Кременной на Бахмутское направление для усиления российских сил в этом районе.

Информацию о создании оперативного «котла» для войск РФ под Бахмутом в комментарии для «24 канала» подтвердил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Сейчас ВСУ двигаются в направлении Красной Горы, увеличилось количество военнопленных россиян. Так, украинская сторона хочет отрезать часть российской группировки от поставок, сообщил военный эксперт.

Далее движение может быть направлено в сторону Белогоровки. Подобными маневрами может быть освобожден и Бахмут, и другие населенные пункты, то есть не обязательно ВСУ будут заходить внутрь них, а возможно отрезание российской армии от снабжения, создание оперативного «котла».

К югу от Бахмута, вероятно, планируется движение в сторону Клещеевки и Попасной.

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