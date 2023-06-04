Украинские пограничники уничтожили станцию РЭБ в Белгородской области РФ 1 4.06.2023, 8:05

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«Зубы дракона» не помогли.

Украинские пограничники нанесли успешный удар по российской станции радиоэлектронной борьбы, расположенной на территории Белгородской области РФ.

Соответствующие кадры воздушной атаки на российский военный объект опубликованы в Telegram-канале ГПСУ.

«Минус станция РЭБ в БНР. Даже зубы дракона не помогли», - пошутили украинские пограничники, комментируя обнародованный видеоролик.

В пресс-службе ГПСУ не уточнили название уничтоженной системы РЭБ.

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