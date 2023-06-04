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Украинские пограничники уничтожили станцию РЭБ в Белгородской области РФ

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  • 4.06.2023, 8:05
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Украинские пограничники уничтожили станцию РЭБ в Белгородской области РФ

«Зубы дракона» не помогли.

Украинские пограничники нанесли успешный удар по российской станции радиоэлектронной борьбы, расположенной на территории Белгородской области РФ.

Соответствующие кадры воздушной атаки на российский военный объект опубликованы в Telegram-канале ГПСУ.

«Минус станция РЭБ в БНР. Даже зубы дракона не помогли», - пошутили украинские пограничники, комментируя обнародованный видеоролик.

В пресс-службе ГПСУ не уточнили название уничтоженной системы РЭБ.

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