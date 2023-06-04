Украинские пограничники уничтожили станцию РЭБ в Белгородской области РФ

Украинские пограничники уничтожили станцию РЭБ в Белгородской области РФ1
- 4.06.2023, 8:05
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«Зубы дракона» не помогли.
Украинские пограничники нанесли успешный удар по российской станции радиоэлектронной борьбы, расположенной на территории Белгородской области РФ.
Соответствующие кадры воздушной атаки на российский военный объект опубликованы в Telegram-канале ГПСУ.
«Минус станция РЭБ в БНР. Даже зубы дракона не помогли», - пошутили украинские пограничники, комментируя обнародованный видеоролик.
В пресс-службе ГПСУ не уточнили название уничтоженной системы РЭБ.