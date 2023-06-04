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BRIEF о диагнозе Лукашенко: Могут произойти кровоизлияния в мозг

  • 4.06.2023, 11:59
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BRIEF о диагнозе Лукашенко: Могут произойти кровоизлияния в мозг

Внешний вид и движения диктатора подтверждают наличие у него ДВС-синдрома.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

Российское издание BRIEF сообщило подробности о смертельном заболевании Лукашенко:

— У Лукашенко синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание, характеризующееся нарушениями в системе свертывания крови при котором происходит образование множественных тромбов (кровяных сгустков). Так как факторы, способствующие свертываемости крови расходуются на образование тромбов, ДВС переходит в стадию снижения свертываемости крови, что вызывает кровотечение в различные органы.

Выраженность кровотечения может варьировать от небольших кровоизлияний на коже, до возникновения массивных кровотечений из желудочно-кишечного тракта, кровоизлияний в головной мозг, легкие и другие органы. Помимо вышеуказанных проявлений ДВС синдрома выделяют также следующие: отечность, боль в ногах и груди, одышка, холодный пот.

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