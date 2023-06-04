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Под Бахмутом сорвана «ротация» войск РФ: ликвидирована группа вместе с офицером

  • 4.06.2023, 15:24
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Под Бахмутом сорвана «ротация» войск РФ: ликвидирована группа вместе с офицером

ВСУ разгромили свежие силы противника.

Под Бахмутом российские войска продолжают нести потери. Попытка ротации оккупантов обернулась разгромом свежих сил.

Об этом сообщил 4 июня военнослужащий 24-го штурмового батальона «Айдар» под позывным Осман.

Неприятность у оккупантов случилась в районе Клещиевки - это южный фланг Бахмутского направления. Россияне попытались завести свежие силы на одну из позиций, что обернулось для них тяжелыми потерями.

«Неудачная ротация о*ков в Клещиевке. По предварительным данным, минус 15 рядовых (200, 300) и взводный «200» (ликвидирован - ред.). Старая смена ноет в рацию, что, если их не поменяют, будут сами сниматься. В ответ их пообещали «обнулить» за нытье», - рассказал Осман.

Отметим, что на Бахмутском направлении положение оккупационной армии РФ продолжает ухудшаться. Силы обороны Украины врезаются во фланги, чтобы взять город в окружение.

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