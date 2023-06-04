Российские добровольцы: Губернатор Гладков не пришел на встречу

Российские добровольцы: Губернатор Гладков не пришел на встречу8
- 4.06.2023, 20:50
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Пленные отправляются в обменный фонд.
Российские добровольцы, которые находятся в Белгородской области РФ, заявили, что губернатор Вячеслав Гладков не пришел к ним на встречу.
«Вся единоросская власть в лице губернатора Гладкова испугано отсиделась в уютных кабинетах, оставив своих людей в нашем плену», — заявили Русский добровольческий корпус и Легион «Свобода России»
«Пленных мы передаем в обменный фонд украинской стороны. Идем дальше», — сказали российские добровольцы.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, российские добровольцы взяли пленных и выдвинули ультиматум губернатору Белгородской области.