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Российские добровольцы: Губернатор Гладков не пришел на встречу

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  • 4.06.2023, 20:50
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Российские добровольцы: Губернатор Гладков не пришел на встречу

Пленные отправляются в обменный фонд.

Российские добровольцы, которые находятся в Белгородской области РФ, заявили, что губернатор Вячеслав Гладков не пришел к ним на встречу.

«Вся единоросская власть в лице губернатора Гладкова испугано отсиделась в уютных кабинетах, оставив своих людей в нашем плену», — заявили Русский добровольческий корпус и Легион «Свобода России»

«Пленных мы передаем в обменный фонд украинской стороны. Идем дальше», — сказали российские добровольцы.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, российские добровольцы взяли пленных и выдвинули ультиматум губернатору Белгородской области.

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