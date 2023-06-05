«Вагнеровцы» взяли в плен российского комбрига

«Вагнеровцы» взяли в плен российского комбрига1
- 5.06.2023, 8:29
- 3,532
Наемники избили его и заставили извиняться.
Пресс-служба главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина рассказала о перестрелке с российскими военными во время отхода из Бахмута.
Наемники сообщили, что отходы из города были заминированы.
Пресс-служба Пригожина добавила, что подполковник, который обстрелял автомобиль «Вагнера», был взят в плен, и опубликовала видео с ним. На видео военный говорит, что он командир 72-й отдельной мотострелковой бригады и что обстреливал машину «из-за личной неприязни».
«Держите вишенку на торте, чтобы не оставалось никаких сомнений», – прокомментировал Пригожин.