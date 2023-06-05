«Вагнеровцы» взяли в плен российского комбрига 1 5.06.2023, 8:29

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Наемники избили его и заставили извиняться.

Пресс-служба главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина рассказала о перестрелке с российскими военными во время отхода из Бахмута.

Наемники сообщили, что отходы из города были заминированы.

Пресс-служба Пригожина добавила, что подполковник, который обстрелял автомобиль «Вагнера», был взят в плен, и опубликовала видео с ним. На видео военный говорит, что он командир 72-й отдельной мотострелковой бригады и что обстреливал машину «из-за личной неприязни».

«Держите вишенку на торте, чтобы не оставалось никаких сомнений», – прокомментировал Пригожин.

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