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Российские добровольцы наступают в Белгородской области

  • 5.06.2023, 8:45
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Российские добровольцы наступают в Белгородской области

«Серая зона» теперь составляет почти 10 километров².

Добровольцы России в составе военных формирований «Русский добровольческий корпус» и Легион «Свобода России» продолжают проводить свою операцию в Белгородской области. В результате их действий войска страны-агрессора, вероятно, не контролируют КПП Шебекино-Плетеневка, а серая зона на территории Белгородщины составляет уже квадратных 10 километров.

Согласно данным карты Deep State, российские ополченцы создали серую зону в Белгородской области площадью 9,77 квадратных километров. Деятельность РДК и ЛСР фиксируется в Новой Таволжанке Белгородской области. Войска страны-оккупанта РФ, вероятно, утратили контроль над КПП на данном участке границы с Украиной (Шебекино-Плетеневка).

Россияне перебрасывают на Белгородщину дополнительные силы, однако не могут взять ситуацию под свой контроль из-за проблем с управлением.

«Белгородское направление — зафиксирована работа проукраинских подразделений в Новой Таволжанке и отсутствие контроля врагом над пунктом пропуска. Россияне хоть и перебрасывают дополнительные силы, но из-за отсутствия управления не могут понять, что им делать. Продолжаются обоюдные обстрелы вдоль ДК», - подчеркнули аналитики Deep State.

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