В РФ два дрона упали на трассе, ведущей от Москвы до границы с Украиной

В РФ два дрона упали на трассе, ведущей от Москвы до границы с Украиной2
- 5.06.2023, 9:43
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Территорию оцепили.
На трассе, ведущей от Москвы до государственной границы с Украиной - трассе М3, в понедельник, 5 июня, упали два БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Калужской области РФ Владислава Шапши.
«Сегодня утром на автодороге М3 «Украина» на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА», - рассказал он.
По его словам, детонации якобы не произошло, но территорию уже оцепили и на месте проводятся оперативно-технические мероприятия.
Из-за ЧП даже пришлось организовать объезд того места, где «приземлились» дроны.
Отметим, что в последнее время атаки РФ дронами можно сказать стали привычным явлением. Причем эти атаки происходят не только в приграничных районах, но и дошли до Москвы. Достаточно вспомнить недавнюю атаку российской столицы десятками БПЛА и атаку на Кремль.
Трасса М3 «Украина» - больше известна как Киевское шоссе, дорога в РФ направления Москва - Калуга - Брянск - государственная граница с Украиной. Часть международной трассы Е 101. Ее протяженность 509 км.