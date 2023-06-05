Российские добровольцы показали кадры взятия в плен оккупантов на Белгородчине 3 5.06.2023, 10:17

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Количество пленных исчисляется десятками.

Добровольцы из Легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» продолжают свои рейды на Белгородчине в Шебекинском районе.

Если в конце мая добровольцы совершили рейды по территории Грайворонского района, то теперь новая цель – Шебекинский район. Накануне легионеры из РФ выложили в Сеть новые ролики боев и пленения российских солдат, информирует «Украина 365» со ссылкой на страницу Ильи Богданова в соцсети.

Сегодня, 5 июня, представитель «РДК» Богданов выложил кадры вчерашних боев в районе Шебекина. На них можно увидеть взятие в плен младшего лейтенанта, а также одного из мобилизованных, которых бросили на бой с добровольцами.

Богданов уверяет, что на самом деле обменный фонд пополнился свыше 10 представителями армии Путина. Туда входят как пограничники, так и военнослужащие ВС РФ.

Днем ранее он уже выкладывал в Сеть общий ролик со всеми военнопленными. Тогда он предлагал губернатору Белгородчины встретиться с ним и обсудить судьбу солдат армии Путина. Гладков испугался ехать на встречу, заодно заявив, что пленных, «скорее всего, нет в живых». Его трусость раскритиковал Пригожин.

Позже он сам вызвался помочь Белгородчине. Со слов повара Путина, он готов туда перебросить наемников из ЧВК «Вагнер».

Как ранее писал сайт Charter97.org, в результате действий российских добровольцев войска РФ, вероятно, не контролируют КПП Шебекино-Плетеневка, а серая зона на территории Белгородщины составляет уже 10 квадратных километров.

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