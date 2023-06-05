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Российские добровольцы уничтожили технику армии РФ в на КПП «Шебекино»

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  • 5.06.2023, 11:13
  • 9,236
Российские добровольцы уничтожили технику армии РФ в на КПП «Шебекино»

Удар был нанесен дронами.

Российские добровольцы из легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса продолжают бои в Белгородской области РФ.

«Этой ночью с использованием дронов группы Легиона уничтожили 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ в районе КПП «Шебекино».

Движемся дальше к полному уничтожению режима. Россия будет свободной!» — заявили бойцы легиона.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, российские добровольцы показали кадры взятия в плен оккупантов на Белгородчине.

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