Российские добровольцы уничтожили технику армии РФ в на КПП «Шебекино»7
- 5.06.2023, 11:13
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Удар был нанесен дронами.
Российские добровольцы из легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса продолжают бои в Белгородской области РФ.
«Этой ночью с использованием дронов группы Легиона уничтожили 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ в районе КПП «Шебекино».
Движемся дальше к полному уничтожению режима. Россия будет свободной!» — заявили бойцы легиона.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, российские добровольцы показали кадры взятия в плен оккупантов на Белгородчине.