«Захваченный «вагнеровцами» комбриг показал свою подлость и трусость» 5.06.2023, 13:25

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Алексей Мельник

Как будет развиваться конфликт Пригожина и Минобороны РФ?

Главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии в ходе перестрелки в плен российского подполковника, командира бригады армии РФ Романа Веневитина. Это произошло при отходе «вагнеровцев» из Бахмута.

Сайт Charter97.org попросил содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первого помощника министра обороны Украины (2005–2008), военного эксперта Алексея Мельника прокомментировать конфликт между регулярными войсками РФ и ЧВК Пригожина:

— Во-первых, если оценивать категорию подобного инцидента, то это далеко не первый случай. Пригожин позволяет себе критиковать министра обороны РФ Шойгу, начальника Генштаба Герасимова и других. Публичная критика — это такая демонстрация полного игнорирования, пренебрежения какими-либо законами. Если брать этого несчастного комбрига, то он далеко не первый. До этого были люди, которых я перечислил. Здесь только разница в обстоятельствах, деталях.

— Между «вагнеровцами» и российскими военными завязался бой, когда наемники отходили из Бахмута. О каких процессах внутри армии РФ могут свидетельствовать такие инциденты?

— Нужно вернуться немножко в предысторию, когда Пригожин анонсировал выход из Бахмута. Тогда многие эксперты, и я в том числе, по многим причинам ставили под сомнение возможность такого беспрепятственного выхода. Во-первых, с чисто военной точки зрения, это привело бы к ослаблению такого важного для россиян участка — Бахмута.

Во-вторых, вопрос, которым наверняка задавалось по крайней мере российское военное командование, а, может быть, кто-то и в политическим руководстве России: «А куда «Вагнер» пойдет дальше?».

Если бы не активность Пригожина, которая свидетельствует о его политических амбициях, если бы он просто опять хотел уйти в свою любимую Африку или на Ближний Восток, то это еще полбеды.

Но возникли достаточно солидные основания полагать, что он почувствовал вкус к политике и наверняка попробует реализовать какой-то очередной из своих проектов на территории самой России.

Подтверждения этим предположениям не заставили себя долго ждать. Пригожин уже заявил о том, что может позаботиться о «безопасности Белгородской области». В общем-то, сейчас российское руководство наверняка заинтересовано в том, чтобы если не сам Пригожин, то достаточно боеспособные остатки его войск застряли и растворились в районе Бахмута.

Что касается перестрелок, то информация о таких инцидентах появлялась ранее в публичной плоскости, но это было, скажем, инциденты очень низкого уровня, когда между собой конкурировали какие-то структуры. К примеру, вооруженные силы с фсбшниками или «кадыровцы» с кем-то. Но это скорее такие инциденты, которые свидетельствуют о деградации государственной системы в России, а с другой — это достаточно мелкий масштаб по сравнению с конфликтами с компанией Пригожина, которые уже произошли и будут еще.

На мой взгляд, повторюсь, это еще одно мощное свидетельство деградации России как государства.

— Видите ли вы предпосылки того, что конфликт между наемниками и российским военными может стать более серьезным?

— Предполагаю, что это не случится сегодня или завтра, но давайте попробуем спрогнозировать действия военных, которые получили серьезное публичное унижение, начиная с этого командира бригады. Командир на камеру продемонстрировал, на мой взгляд, такие характерные качества российского офицера, как подлость и трусость.

Очевидно, что воевать с «пригожинцами» не было его лично инициативой. Он знает, кто такой Пригожин, какие у него покровители. Скорее всего, он выполнял чей-то приказ. Каким образом сейчас себя поведут те, кто отдавал ему этот приказ? Даже если они его не защитят, не попытаются восстановить справедливость, наказать виновных, то они в той же манере, что и этот комбриг, будут искать поводы, чтобы Пригожину отплатить его же монетой.

Это все предпосылки к тому, что этот конфликт далеко не исчерпан. Понятно, что и Пригожин показал, что никого не боится. К слову, если говорить о том, последует ли наказание главаря «Вагнера» за захват российского подполковника, то скорее всего, нет.

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