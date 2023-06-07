«ВСУ прорвали линию обороны»: Пригожин потребовал у Путина 200 тысяч солдат 18 7.06.2023, 9:39

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Главарь ЧВК «Вагнера» занервничал из-за ситуации на фронте.

Российский военный преступник Евгений Пригожин пожаловался, что Вооруженные силы Украины прорвали линию оборону на нескольких участках фронта. Из-за этого главарь ЧВК «Вагнер» попросил кремлевского диктатора Владимира Путина объявить всеобщую мобилизацию.

При этом преступник поставил условие диктатору, что ему нужно как минимум 200 тыс. новых оккупантов. Об этом пишут российские Telegram-каналы, передает obozrevatel.com.

Пригожин жалуется, что российская оккупационная армия потеряет часть захваченных территорий в ходе контрнаступления ВСУ. Преступник надеется, что Путин выделит ему еще несколько сотен тысяч солдат, чтобы остановить украинскую армию.

«Я говорил о том, что мне нужно 200 тысяч человек. Меньше, чем 200 тысяч, на линии фронта Луганск – Донецк не справятся. Мы готовы полностью взять на себя ответственность», – обратился к диктатору главарь ЧВК «Вагнер».

Чтобы набрать новых оккупантов для противодействия ВСУ Пригожин предложил объявить в стране-агрессоре РФ всеобщую мобилизацию. При этом военный преступник заявил, что для их подготовки нужно выделить минимум три месяца, иначе новые мобики также превратятся в пушечное мясо.

В порыве истерики Пригожин призвал кремлевского диктатора действовать срочно, поскольку украинская армия «уже прорвала линию обороны». Главарь «вагнеровцев» пожаловался на сложную для российской армии ситуацию на востоке Украины, а также на Запорожском направлении.

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