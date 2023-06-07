ВСУ продвинулись на флангах под Бахмутом и выбили россиян с новых позиций 7.06.2023, 10:53

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Генерал Сырский показал видео работы 3-й штурмовой бригады.

Российские оккупанты теряют позиции на бахмутском направлении в Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский 7 июня.

«Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, противник теряет позиции под Бахмутом», – написал он.

Сырский показал видео работы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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