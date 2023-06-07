Официально: ВСУ перешли в наступление под Бахмутом 7.06.2023, 13:20

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Украинские войска продвинулись более чем на километр.

Украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки есть продвижение до 1100 метров на разных участках.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

По ее словам, украинские защитники за прошедшие сутки на разных участках Бахмутского направления продвинулись от 200 до 1100 метров.

Маляр отметила, что оккупанты перешли к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Как отмечает заместитель министра, россияне стягивают свои резервы на это направление с глубины для защиты.

«Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сейчас боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды», - говорится в сообщении.

Маляр объяснила, что ВСУ удается держать оборону на Бахмутском направлении благодаря подготовленным укреплениям.

«Вся местность вокруг - это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально», - добавила она.

Бои на Бахмутском направлении

В последние недели бои на этом участке фронта усилились. Оккупанты смогли захватить большую часть Бахмута, однако ВСУ продвинулись на флангах. Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что украинские защитники пытаются взять Бахмут в оперативное окружение.

Сырский также показал кадры, как украинские защитники выбивают оккупантов с позиций на флангах.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники на разных участках Бахмутского направления продвинулись на 1600 метров. По ее словам, ВСУ имеют успехи на направлении Орехово-Василевка и Парасковеевка, а также Ивановское-Клищиивка.

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