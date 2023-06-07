Пригожин: ВСУ зашли в Новодонецкое, фронт прорван

Пригожин: ВСУ зашли в Новодонецкое, фронт прорван19
- 7.06.2023, 13:43
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Глава ЧВК «Вагнер» заявил о стремительном движении украинской армии на Бердянск и Мариуполь.
Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин бьет тревогу и заявляет, что на Запорожском направлении фронта у России сложилась катастрофическая ситуация, которая развивается заходом подразделений ВСУ в населенный пункт Новодонецкое.
По его словам, продвижение украинских военных на глубину в 5-7-8 километров грозит России бесконтрольным обрушением фронта на любую глубину.
Об этом главарь российских наемников заявил, комментируя общую обстановку на передовой на фоне появления информации о начале контрнаступления ВСУ, передает dialog.ua.
Более того, Пригожин утверждает, что как минимум половина местных жителей ждет и помогает ВСУ, оказывая российским оккупационным силам сопротивление в их тылу.
Таким образом, стремительное продвижение украинской армии при поддержке партизан обернется глубоким прорывом на Бердянск и Мариуполь, который россияне остановить не смогут.
Напомним, что Пригожин срочно призвал Путина объявить в России всеобщую мобилизацию и «дать ему 200 тысяч солдат».