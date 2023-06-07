Водитель-контрабандист «спалился» из-за лукашенковской символики 4 7.06.2023, 17:27

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Его поймали на литовской границе.

Водитель-контрабандист привлек внимание литовцев символикой РБ и РФ на машине. Как пишет литовская Таможенная криминальная служба, происшествие случилось на границе Литвы и Беларуси. Гражданин России заявил, что его грузовик пуст.

Литовские таможенники обратили внимание не только на флажки в кабине, но и на эмблему российских десантников. Они тщательно проверили грузовик и нашли в потолке тайник с сигаретами белорусского производства на 124 тысячи евро. Машину задержали, проводится расследование.

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