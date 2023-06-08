ВСУ наступают под Бахмутом: российские войска отброшены 8.06.2023, 8:05

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Оборону РФ прорвали на южном фланге, город берут в кольцо.

Украинские военные перешли в наступление и штурмуют позиции россиян к югу от Бахмута. Сейчас там ведутся тяжелые бои.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал майор ВСУ, исполняющий обязанности командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка «Азов» Максим Жорин.

«Сейчас под Бахмутом, на южном фланге от Бахмута, нашей бригадой, 3-й штурмовой, мы возобновили наступательные действия и продвигаемся вперед уже несколько дней. Сегодня, правда, очень тяжелые бои у нас, и большую цену приходится платить, но продвижение идет, врага с его позиций мы выбили и существенно продвинулись вперед, тем самым освободив чрезвычайно важные для дальнейшего движения участки у Бахмута», - рассказал военный.

По его словам, возле Берховки тоже сейчас идут бои. За нее идет борьба, но в ближайшее время она будет полностью под контролем ВСУ.

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«Если говорить о поведении врага, то его заставляют в прямом смысле этого слова стоять насмерть и держаться за те позиции, на которых он находится. Они этот приказ в большинстве своем выполняют. Если без шуток, бои очень тяжелые, врага приходится выбивать из каждого окопа, из каждого блиндажа», - сказал Жорин.

Позже стало известно, что в результате боя 7 июня ВСУ удалось отбросить россиян на южном фланге.

Об этом сообщил с места событий украинский военнослужащий, который пишет под ником «Бахмутский Демон», передает dialog.ua.

«Половину дня продолжался бой за одну посадку. Выкурили. Имеем продвижение южнее», - рассказал военнослужащий.

О том, что ВСУ продвигаются вперед на флангах вокруг Бахмута, рассказала и заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По словам Маляр, «если говорить гражданским языком», то недавно Силы обороны фактически взяли Бахмут в полуокружение и заняли господствующие высоты, а сейчас увеличивают их количество и продвигаются вперед. Российские оккупанты подводят туда свои войска и пытаются укрепиться на участках, где наступают защитники Украины.

«Там идут ожесточенные бои, враг несет огромные потери. ВСУ постепенно продвигаются — в первую очередь на Бахмутском направлении и флангах вокруг Бахмута… ВСУ пытаются продвигаться по нескольким направлениям, нужно набраться терпения [до официальной информации от ВСУ]», — рассказала замминистра и подчеркнула, что «все происходит по нашему плану».

Маляр также сказала, что Силы обороны контролируют юго-западные окраины Бахмута.

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