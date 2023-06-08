ВСУ выбили россиян на широком участке фронта под Бахмутом 8.06.2023, 12:46

Расширен плацдарм для наступления на флангах.

Украинские защитники на Бахмутском направлении продолжают выбивать врага с позиций. ВСУ имеют успехи на флангах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

«Силам Обороны удалось расширить успех у Берховского водохранилища. Благодаря успешным действиям 3 ОШБр был выбит враг на широком участке фронта, примыкающего к каналу СД-Д (канал Северский Донец - Донбасс, - ред.)», - говорится в сводке.

Также, по информации аналитиков, продолжаются ожесточенные бои возле Орехово-Василевки и Берховки.

Другие направления

Трудные бои идут не только в районе Бахмута. Так, на Авдеевском участке фронта оккупанты усиливают штурмы. DeepState отмечает, что россияне атакуют к югу от Первомайского.

Также тяжелые бои идут на Запорожском направлении, в частности, на линии от Орехово до Павловки. На Сватовском направлении продолжаются позиционные бои возле Масютовки.

Как сообщал сайт Charter97.org, в последние дни военное руководство заявило об успехах украинских бойцов на Бахмутском направлении. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, за минувшие сутки ВСУ продвинулись от 200 до 1100 метров на разных участках. Она отметила, что ВСУ на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».