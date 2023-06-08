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Минобороны Украины: ВСУ ведут бой за Великую Новоселку

  • 8.06.2023, 16:37
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Минобороны Украины: ВСУ ведут бой за Великую Новоселку

На Запорожском направлении россиянам приходится защищаться.

Защитники Украины ведут бои за Великую Новоселку (Донецкая область) на Новопавловском направлении. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в четверг, 8 июня.

По словам Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются активные действия украинских войск, идут бои. Российские оккупанты в некоторых местах безуспешно пытаются перейти в наступление.

На Купянском и Шахтерском направлениях россияне наносят авиаудары и ведут обстрелы.

На Авдеевском и Лиманском направлениях враг безуспешно пытается наступать.

На Марьинском направлении идут бои, Силы обороны отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки и нанесли врагу значительные потери.

Также оккупанты находятся в активной обороне в районе Орехова на Запорожском направлении.

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