Минобороны Украины: ВСУ ведут бой за Великую Новоселку 8.06.2023, 16:37

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На Запорожском направлении россиянам приходится защищаться.

Защитники Украины ведут бои за Великую Новоселку (Донецкая область) на Новопавловском направлении. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в четверг, 8 июня.

По словам Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются активные действия украинских войск, идут бои. Российские оккупанты в некоторых местах безуспешно пытаются перейти в наступление.

На Купянском и Шахтерском направлениях россияне наносят авиаудары и ведут обстрелы.

На Авдеевском и Лиманском направлениях враг безуспешно пытается наступать.

На Марьинском направлении идут бои, Силы обороны отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки и нанесли врагу значительные потери.

Также оккупанты находятся в активной обороне в районе Орехова на Запорожском направлении.

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