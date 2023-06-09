ВСУ пошли в наступление сразу на трех участках и прорвали российскую оборону 9.06.2023, 7:58

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Украинская армия добилась успехов на границе Донецкой и Запорожской областей.

Силы обороны Украины провели серию контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта в рамках более широких действий, что разворачивались с 4 июня. Украина скорее всего задействовала только часть большого резерва сил.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Также украинские защитники совершили ограниченную значительную атаку в западной части Запорожской области.

Аналитики ISW ссылаются на слова официальных украинских лиц, которые сообщили, что ВСУ перешли от обороны к наступлению на Бахмутском направлении и достигают продвижения от 200 м до 2 км на флангах города.

Отмечается, что 4 июня подразделения ВСУ добились тактических успехов во время контратак на западе Донецкой области – на границе с Запорожской.

«Кроме того, украинские войска совершили атаку на западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня», – говорят в ISW.

Американские специалисты назвали эту атаку «существенной». По их данным, оккупантам пришлось защищаться от нее «доктринальным образом». Поздно ночью 7 июня российские источники начали жаловаться, что части украинских бригад, «недавно оснащенных западным вооружением», начали атаку юго-западнее Орехова на Запорожье.

Несколько провоенных блогеров РФ утверждали, что ВСУ наступали вдоль линии Малая Токмачка – Пологи с целью прорвать российскую оборонную линию между Роботиным и Вербовым (оба населенных пункта расположены примерно в 15 км юго-восточнее Орехова).

Пропагандисты признали, что украинские воины прорвали первую линию обороны россиян на этом направлении. Ее удерживали части 291-го и 70-го мотострелковых полков (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии южного военного округа) и 22-го и 45-го отдельных гвардейских полков ВС РФ. Также там были бригады специального назначения российского ГРУ.

«Доступные геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ограниченные украинские силы пересекли трассу N08 Пологи – Воскресенка», – говорится в сводке Института изучения войны.

«Украинские атаки на западном Запорожье 8 июня не отражают полный объем украинских возможностей в нынешнем контрнаступлении. К тому же силы российского южного военного округа, развернутые в этом конкретном районе, вероятно, являются более качественной группировкой, чем российская армия в других частях театра боевых действий, и их оборонные показатели вряд ли будут отражать оборонные возможности российских группировок в других местах фронта», – подытожили в ISW.

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