Под Бахмутом ликвидирован командир артиллерии ЧВК «Вагнера»3
- 9.06.2023, 13:39
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Высокопоставленный «вагнеровец» был родом из российского Златоуста.
В российском городе Златоусте (Челябинская область) состоялись похороны высокопоставленного «вагнероца» Сергея Асташева.
Подробности и кадры похорон обнародовал блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о российской агрессии против Украины.
Асташев, как сообщается, возглавлял одно из артиллерийских подразделений ЧВК «Вагнер», имел личный номер А-0376.
Похоронили боевика на днях с «почестями», к церемонии были привлечены дети в военной форме. Информации о его ликвидации на данный момент немного. Известно, что случилось это еще 21 апреля, предварительно, в районе Бахмута.
Напомним, в конце апреля - начале мая «Вагнер», солгав о якобы полном захвате Бахмута, спешно оттуда сбежал. Минобороны РФ пыталось помешать этому бегству и даже выставляло минные заграждения на пути боевиков, но это не помогло.