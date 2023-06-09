Под Бахмутом ликвидирован командир артиллерии ЧВК «Вагнера» 3 9.06.2023, 13:39

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Сергея Асташева

Высокопоставленный «вагнеровец» был родом из российского Златоуста.

В российском городе Златоусте (Челябинская область) состоялись похороны высокопоставленного «вагнероца» Сергея Асташева.

Подробности и кадры похорон обнародовал блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о российской агрессии против Украины.

Асташев, как сообщается, возглавлял одно из артиллерийских подразделений ЧВК «Вагнер», имел личный номер А-0376.

Похоронили боевика на днях с «почестями», к церемонии были привлечены дети в военной форме. Информации о его ликвидации на данный момент немного. Известно, что случилось это еще 21 апреля, предварительно, в районе Бахмута.

Напомним, в конце апреля - начале мая «Вагнер», солгав о якобы полном захвате Бахмута, спешно оттуда сбежал. Минобороны РФ пыталось помешать этому бегству и даже выставляло минные заграждения на пути боевиков, но это не помогло.

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