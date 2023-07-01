Полковник ВСУ: Бахмут в шаге от оперативного окружения 1.07.2023, 8:31

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Украинская армия берет под контроль три стратегических участка.

Вокруг Бахмута, который оккупанты не смогли взять почти в течение года, украинские военные сейчас завоевывают господствующие высоты, чтобы взять город в оперативное окружение.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

На Востоке украинские силы обороны продвинулись к Берховке и Клещеевке, и берут под контроль так называемые высоты над Бахмутом. Вокруг Бахмута есть 3 стратегические высоты - Часов Яр, где сейчас находятся ВСУ, Клещеевка и Берховка.

Когда ВСУ на двух последних закрепятся, будут подтянуты батареи, они смогут контролировать подходы к Бахмуту, а это означает полное оперативное окружение города. За ним последует уничтожение вражеского войска.

«Будем расстреливать Бахмутский гарнизон, как в тире. Они будут бояться перебежать из одного места в другое», – добавил военный аналитик.

Продвижение на Юге

На юге в ВСУ зафиксированы продвижение от Великой Новоселки в сторону Старомлиновки. Сегодня произошол очередной «хлопок» в Бердянске. Из-под Орехового украинские защитники могут работать ракетами Storm Shadow, которые способны бить на расстояние до 120 километров. Вероятно, был поврежден армейский склад боеприпасов.

Также на Юге зафиксированы существенные продвижения в сторону Роботиного. Спутниковые снимки показывают, что в Токмаке россияне соорудили искусственную дамбу, чтобы в случае чего затопить город. Зеркало воды с одной стороны может стать хорошей линией обороны. После его открытия или подрыва, сносит части, которые расположены ниже дамбы. Но эффект будет краткосрочным.

От российских отрядов «Шторм Z» появляются сообщения, что в Запорожском направлении село Приютное полностью разбили, из 150 человек осталось 20. Их не кормят, не дают оружия, и бросают буквально на линию столкновения голыми и босыми.

Вероятно, это бывшие заключенные, которых россияне решили не кормить в тюрьмах, перебросить на территорию Украины, чтобы она их содержала в своих тюрьмах. Кроме стрелкового, другого вооружения им не дают, их используют на передовой как живую силу, которую не жалко. Они не обучены, поэтому отстреливают сразу боеприпасы, а дальше им нечем защищаться и они погибают.

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