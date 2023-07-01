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Россияне бездарно взорвали свой танк под Марьинкой

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  • 1.07.2023, 11:09
  • 6,190
Россияне бездарно взорвали свой танк под Марьинкой

«Камикадзе» Т-55 ехал на украинские позиции, но что-то пошло не так.

На юге от Марьинки украинский дрон-камикадзе обнаружил российский танк Т-55, который при детонации оказался «упакован» тротилом: его оккупанты хотели отправить в направлении позиций ВСУ. Операторы дрона спасли многих украинских военнослужащих, до которых танк не доехал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов была опубликована в соцсетях.

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