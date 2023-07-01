МИД России устроил «холодный душ» для Лукашенко

МИД России устроил «холодный душ» для Лукашенко8
- 1.07.2023, 11:33
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Диктатору снова напомнили, что ему не дадут контроля над ядерным оружием.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал размещение Россией ядерного оружия в Беларуси вынужденной мерой, сообщает ТАСС.
При этом он подчеркнул, что Москва не передает Минску контроль над ядерным оружием.
«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства «союзного государства», носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО», - заявил в замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как сообщал сайт Charter97.org, ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что будет контролировать передаваемое Россией в Беларусь ядерное оружие .