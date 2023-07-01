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МИД России устроил «холодный душ» для Лукашенко

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  • 1.07.2023, 11:33
  • 12,436
МИД России устроил «холодный душ» для Лукашенко

Диктатору снова напомнили, что ему не дадут контроля над ядерным оружием.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал размещение Россией ядерного оружия в Беларуси вынужденной мерой, сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Москва не передает Минску контроль над ядерным оружием.

«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства «союзного государства», носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО», - заявил в замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как сообщал сайт Charter97.org, ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что будет контролировать передаваемое Россией в Беларусь ядерное оружие .

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