Нестандартная тактика: ВСУ прорывают фронт на нескольких направлениях 1 1.07.2023, 13:47

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Украинская армия может окружить крупную группировку врага.

Генеральный штаб Вооруженных Сил официально сообщил о возобновлении наступления на Бахмутском направлении. В случае успеха Вооруженные Силы смогут окружить значительную группировку врага.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его мнению, инициатива Вооруженных Сил на Востоке может развиться в освобождении значительных территорий.

Перспективы ВСУ на Бахмутском направлении

У Украины есть перспективы по освобождению Бахмута. С помощью нестандартных асимметричных действий на севере (в районе Ягодного и Орехово-Василовки) и юге (Клещеевка и Курдюмовка) от города Вооруженные Силы пытаются взять врага в тактический охват.

«Пока что на этом направлении враг превосходит нас в артиллерии и живой силе. Мы должны действовать взвешенно», – заметил Романенко.

Кроме того, Силы обороны активизировались к северу от Соледара. Украинские военные продвигаются вперед и борются за освобождение этих территорий.

Какие успехи имеют Вооруженные Силы вокруг Бахмута

Последним значительным успехом украинской армии на Бахмутском направлении стало взятие Курдюмовской дамбы. Этот объект расположен на 20 километров южнее города.

ВСУ начали контрнаступательные действия вблизи Бахмута еще в начале мая. По состоянию на середину июня Силы обороны освободили около 16 квадратных километров украинской территории.

В ответ на продвижение Вооруженных Сил вокруг Бахмута, оккупанты пытаются контратаковать в районе Лимана. Украинские защитники успешно отбивают атаки врага.

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