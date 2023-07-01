ВСУ разбили под Работино 291-й полк РФ 1 1.07.2023, 13:55

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Намечается новый прорыв Южного фронта.

На Запорожском направлении в районе Работино ВСУ начали проламывать российскую оборону.

На Ореховском участке Южного фронта идут ожесточенные бои. Российские пропагандистские каналы пишут панические посты о том, что ВСУ прорываются к Работино, передает dialog.ua.

По данным россиян, ВСУ сейчас артиллерией выносят передовые позиции ВС РФ на данном участке, вероятно, чтобы идти там на прорыв.

«Противник активизировался в районе Роботино. По состоянию на сейчас ведется массированная артиллерийская подготовка переднего края первой линии обороны Запорожской группировки», - пишет один из российских каналов.

Он уверяет, что активизация идет на участке, который удерживает 291-й мотострелковый полк ВС РФ. И группировка уже понесла тяжелейшие потери, идет эвакуация «300-х».

«Предварительно, раненых порядка 30, 8 из них в крайне тяжелом состоянии», - пишут пропагандисты.

Отметим, что на этом участке ВСУ за последний месяц неплохо продвинулись, освободив около 19 кв. км территории.

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