ВСУ разбили под Работино 291-й полк РФ

ВСУ разбили под Работино 291-й полк РФ1
- 1.07.2023, 13:55
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Намечается новый прорыв Южного фронта.
На Запорожском направлении в районе Работино ВСУ начали проламывать российскую оборону.
На Ореховском участке Южного фронта идут ожесточенные бои. Российские пропагандистские каналы пишут панические посты о том, что ВСУ прорываются к Работино, передает dialog.ua.
По данным россиян, ВСУ сейчас артиллерией выносят передовые позиции ВС РФ на данном участке, вероятно, чтобы идти там на прорыв.
«Противник активизировался в районе Роботино. По состоянию на сейчас ведется массированная артиллерийская подготовка переднего края первой линии обороны Запорожской группировки», - пишет один из российских каналов.
Он уверяет, что активизация идет на участке, который удерживает 291-й мотострелковый полк ВС РФ. И группировка уже понесла тяжелейшие потери, идет эвакуация «300-х».
«Предварительно, раненых порядка 30, 8 из них в крайне тяжелом состоянии», - пишут пропагандисты.
Отметим, что на этом участке ВСУ за последний месяц неплохо продвинулись, освободив около 19 кв. км территории.