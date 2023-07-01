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Политзаключенного Игоря Олиневича снова бросали в ШИЗО

  • 1.07.2023, 16:43
Политзаключенного Игоря Олиневича снова бросали в ШИЗО

От активиста анархического движения месяц не было писем на волю.

Осужденный на 20 лет колонии политзаключенный Игорь Олиневич провел месяц в штрафном изоляторе, сообщает телеграм-канал «Право на восстание».

По какой причине Олиневич оказался в ШИЗО, не уточняется.

ШИЗО — это небольшая камера, в которую разрешается взять только зубную щетку, пасту, туалетную бумагу и мыло. Сотрудники колонии выдают тапки вместо привычной обуви, робу с надписью ШИЗО без воротника и небольшое полотенце.

В штрафной изолятор администрация колонии может отправить за любое нарушение правил внутреннего распорядка. Согласно УИК, отправить в ШИЗО могут на срок до 10 суток. Однако на практике бывает так, что заключенный проводит в изоляторе несколько раз по 10 суток подряд.

Напомним, активиста анархического движения Игоря Олиневича, приговоренного к 20 годам колонии усиленного режима, этапировали из мозырской колонии в жодинскую тюрьму 11 августа 2022 года. После этого его неоднократно помещали в ШИЗО. В знак протеста политзаключенный держал голодовку.

В жодинской тюрьме на Олиневича продолжает оказываться давление. Известно, что уже несколько раз его помещали в штрафной изолятор.

Поддержите Игоря письмами солидарности, телеграммами и открытками:

Тюрьма № 8. 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.

Игорю Владимировичу Олиневичу.

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